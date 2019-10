Pripravite se na dež in ohladitve #animacija

Več sonca bo na vzhodu

Današnje jutro bo sprva pretežno oblačno, ponekod po hribovitih krajih na zahodu države bo občasno tudi deževalo. Že v dopoldanskem času se bo pričelo jasniti – najprej v vzhodnih krajih, sredi dneva in popoldne pa tudi v osrednji in ponekod v zahodni Sloveniji.

Foto: Planet TV

Popoldne bo ponekod zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, ob morju in vzhodni Sloveniji bo za odtenek topleje, saj bomo namerili tja do 25 stopinj Celzija.

Foto: Planet TV

K nam prihaja hladna fronta

Jutrišnja sreda bo najprej spremenljivo do pretežno oblačna, na vzhodu Slovenije bo še delno jasno. Padavine bodo najprej zajele zahodni del države, nato se bodo pričele širiti še proti vzhodu, do večera bo dež zajel vso državo. Predvsem v krajih v južni polovici države bodo tudi nevihte. Poleg dežja lahko pričakujemo tudi veter.

Sprva bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo, po prehodu hladne fronte pa bo zapihal okrepljeni veter severnih smeri, na Primorskem pa ob večernih urah še burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najvišje dnevne od 17 do 24 stopinj Celzija. V popoldanskem času pa se bo počasi pričelo še hladiti, navaja Arso.

Foto: Planet TV

Že do četrtka zjutraj bo dež po večini države ponehal, najpozneje v jugovzhodni Sloveniji in od zahoda se bo jasnilo. Še naprej bo pihal veter severne do vzhodne smeri, na Primorskem še sprva burja, ki pa bo čez dan oslabela in do večera ponehala. V četrtek lahko pričakujemo ohladitve. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 9 stopinj, živo srebro pa čez dan ne bo preseglo 15 stopinj Celzija. V petek in soboto bo vreme suho, še poroča Arso.