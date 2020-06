Pripadniki SV v tujini pred praznikom poročali premierju

Pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah so danes pred dnevom državnosti preko videokonference poročali premierju Janezu Janši. Ob tem je načelnik Generalštaba SV, brigadir Robert Glavaš poudaril, kako dobro slovenski vojaki opravljajo svoje delo v tujini in da so vedno znova deležni pohval, piše STA.

"V teh 20 letih smo na misijah opravili že veliko dela, povsod so bile same pohvale. Prepričan sem, da bo tako tudi naprej," je uvodoma dejal Glavaš.

Načelnik je izpostavil, da ima Slovenska vojska profesionalne in strokovne pripadnike, ki se zavedajo, kaj pomeni delo v različnih državah po svetu, piše STA.

Pripadnike in premierja je uvodoma nagovoril tudi minister za obrambo Matej Tonin in se vojakom zahvalil za njihovo delo, ko v imenu domovine zagotavljajo mir po vsem svetu.

Podpolkovnik: Sem izjemno ponosen

Podpolkovnik Peter Čuden, ki poveljuje slovenskemu kontingentu na Kosovu, je v poročanju izpostavil, da pripadniki SV kljub podaljšanju dolžnosti izvajajo svoje poslanstvo, varnostne razmere pa je ocenil kot stabilne. "Kot poveljnik kontingenta sem izjemno ponosen, da smo zaradi profesionalnosti, motivacije in odličnih medsebojnih odnosov, kljub podaljšanju misije odgovorno in kvalitetno izvedli dolžnosti," je povedal, še piše STA.

Obenem je spomnil, da se trenutno na Kosovu spopadajo z epidemijo covida-19, ki je v državi v porastu. Zagotovil je, da vojaki, ki sodelujejo na misiji zveze Nato Kfor, upoštevajo vse preventivne ukrepe in da preživljajo pandemijo.

Foto: STA

Po nagovoru podpolkovnika Čudna so novinarje zaprosili, da zapustijo dvorano. Sledila so še poročanja pripadnikov, ki so na misijah v Severni Makedoniji, Afganistanu, Bosni in Hercegovini, Libanonu, Latviji in Iraku, piše STA.

Pripadnike je za zaprtimi vrati nagovoril tudi premier Janša, ki je glede na sporočilo z ministrstva za obrambo izpostavil zahtevnost razmer, v katerih Slovenska vojska danes deluje po svetu, saj je ob siceršnjih tveganjih na območjih delovanja stopnja ogroženosti povečana tudi zaradi pandemije covida-19. Janša je pohvalil poveljnike kontingentov, saj so slovenski vojaki zdravi, posamezne okužbe so uspešno in hitro omejili, hkrati pa so pomagali tudi pripadnikom drugih vojsk na misijah.

Na misijah 317 slovenskih vojakov

Slovenija ima v tujini v 12 državah trenutno skupno 317 vojakov. Zaradi pandemije so spomladi zamaknili nekaj rotacij kontingentov. Med drugim so za do konca tega meseca podaljšali dolžnosti sedanjega kontingenta na misiji Kfor na Kosovu, katerega rotacija je bila predvidena aprila, ter kontingenta v operaciji EUTM Mali.

Z novim koronavirusom so se sicer okužili tudi slovenski vojaki. Med drugim so se okužili trije slovenski vojaki na Kosovu, ki so jih v aprilu prepeljali v domovino. Okužbo pa so potrdili tudi pri najmanj enemu pripadniku SV, ki je deloval v misiji v Maliju, še piše STA.