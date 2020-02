Prijeli Romuna, ki naj bi ukradel za 155 tisoč evrov elektronike

Konec januarja so nepridipravi vlomili v trgovino z mobilnimi telefoni v Murski Soboti. Odtujili so več mobilnih in drugih elektronskih naprav v skupni vrednosti 155 tisoč evrov ter povzročili za okrog šest tisoč evrov gmotne škode v objektu.

Danes so murskosoboški policisti sporočili, da so prijeli enega od storilcev, in sicer 27-letnega Romuna. V začetku februarja so ga zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. O preostalih storilcih policisti zbirajo obvestila.

Na avto namestili ukradeni tablici

Pred vlomom so storilci v naselju Černelavci ukradli dve različni registrski tablici in ju namestili na vozilo. "Ob hitri intervenciji policije je bilo vozilo opaženo, vendar na znake policistov ni ustavilo. Vozilo se je nato na avtocesti nenadoma zaustavilo, osebe so iz vozila zbežale. Ob ogledu vozila so bili najdeni odtujeni predmeti, ki so bili vrnjeni oškodovancu," so sporočili policisti.