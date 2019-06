Prihaja vroč konec tedna z visokimi temperaturami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petek bo sončen, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Danes bomo imeli sončno vreme. Nekaj oblačnosti bo prisotne v hribih na zahodu države, pihal bo jugozahodnik. V soboto bo sončno in vroče, živo srebro se bo povzpelo do 32 stopinj Celzija. V nedeljo bo povečini sončno, a z nekoliko nižjimi temperaturami kot v soboto. Ponedeljek bo sončen in vroč.