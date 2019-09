Prihaja nova ohladitev, pred tem pa plohe in nevihte #video

Danes bo sprva spremenljivo oblačno, popoldne, zvečer in ponoči bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V sredo dopoldne bodo padavine ponehale, hladneje bo, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje.

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom je oslabelo. Hladna fronta je od severa dosegla Alpe in bo v noči na sredo prešla Slovenijo. Pred njo doteka od zahoda k nam še topel, a postopno bolj vlažen zrak.

Popoldne in zvečer napovedane plohe in nevihte

Danes bomo v zahodni in severni Sloveniji imeli zmerno do pretežno oblačno vreme. Zjutraj je ponekod mogoča megla, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V zahodni in deloma osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija.

Danes bomo v zahodni in severni Sloveniji imeli zmerno do pretežno oblačno vreme. Foto: zajem zaslona

Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo pogostejše, sprva bodo tudi posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, zjutraj na Primorskem zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

Padavine bodo ponehale v sredo dopoldne

V sredo dopoldne bodo padavine povsod ponehale, najkasneje na jugozahodu. Oblačnost se bo trgala. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo precej jasno in sveže z vzhodnim vetrom, na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja.