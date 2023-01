Pričakujemo lahko nenavadno izrazito sneženje: po nižinah v eni uri tudi do pet cm snega

Danes se bo povsod pooblačilo, najpozneje na Štajerskem in v Prekmurju. Na Primorskem in Notranjskem bo začelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu Slovenije od 6 do 12 stopinj Celzija.

Ponoči se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo do jutra marsikje spustila do nižin. Po nižinah bo zapadlo od pet do 20 centimetrov snega, v alpskih dolinah od 20 do 50 centimetrov. Sneženje bo sorazmerno kratkotrajno, a marsikje nenavadno izrazito. Ob največji intenziteti sneženja bi lahko tudi po nižinah zapadlo več kot pet centimetrov snega v eni uri.

Pričakujemo lahko močno poslabšane vozne razmere in izpade elektrike

Sneženje bo dopoldne hitro oslabelo in večinoma ponehalo, a bodo že v noči na torek Slovenijo spet zajele padavine. Količina padavin bo manjša kot v noči na ponedeljek, zlasti na jugu in vzhodu bo po nižinah prevladoval dež, na Gorenjskem in Koroškem pa bo snežilo.

Marsikje bo, kot omenjeno, snežna odeja precej debela. Višje na Koroškem in Gorenjskem lahko tudi pol metra ali več, drugod po nižinah pa bo snega precej manj, ponekod na Štajerskem in v Prekmurju verjetno le nekaj centimetrov. Prav tako ne bo snega po nižinah Primorske, tam bo deževalo. Višje se bo sneg obdržal, po dolinah pa bo to odvisno od količine zapadlega snega.

Zaradi intenzivnega sneženja bodo v ponedeljek zjutraj v večjem delu Slovenije vozne razmere močno poslabšane. Kjer bo zapadla večja količina snega, so mogoči tudi snegolomi in s tem dodatne motnje v prometu ter prekinitve preskrbe z električno energijo. V Alpah se bo povečala nevarnost snežnih plazov.

Izrazitega mraza ni na vidiku

Medtem na vidiku ni izrazitega mraza. Jutranje temperature bodo prihodnje dni malo pod lediščem, čez dan pa nekoliko nad njim.