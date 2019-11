Pri sanaciji potoka Oresovka se je huje poškodoval 26-letni makedonski delavec

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, se je delovna nesreča zgodila na območju naselja Cerkno (Gorenjska cesta), kjer se je na delovišču pri sanaciji oziroma betoniranju struge bližjega kanala potoka Oresovka z delovnim strojem huje poškodoval 26-letni delavec, sicer državljan Severne Makedonije.

Prevrnil se je na streho

26-letnik se je z delovnim strojem (damperjem) peljal po dovozni poti in se pri tem prevrnil na streho. V nesreči se je huje poškodoval. Delavca so izpod delovnega stroja potegnili delavci, kasneje so mu zdravniško pomoč na kraju nesreče ponudili reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Idrija. Po nujni zdravniški oskrbi so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Idrijski policisti so tujo krivdo za nesrečo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Poleg pravosodnih organov je bila o delovni nezgodi obveščena tudi pristojna delovna inšpekcijska služba.