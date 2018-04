"Pri nas ne poznamo zvezkov, vse se naučimo ob delu v naravi" #video

Kako bi se znašli v naravi brez pomoči moderne tehnologije? Bi si znali narediti zatočišče, poiskati hrano in zakuriti ogenj? Za tabornike, ki veliko prostega časa preživijo v naravi, to sploh ne bi bila težava. Ključna je dobra priprava, ne glede na to, za kako dolgo se odpravljate na pohod, pravijo taborniki.

Novinarka: Anja Ciglarič

Taborniki so samozavestni, samoiniciativni in iznajdljivi, njihovo vodilo pa se glasi "Z naravo k boljšemu človeku", so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

"Naša največja prednost je, da vse naučimo med delom. Pri nas ni zvezkov, v katere bi lahko kdo nekaj napisal, ampak se učimo skozi prakso," je pojasnil načelnik za program v Mestni zvezi tabornikov Ljubljana Rok Pandel.

"Vedno razmišljajte o tem, kaj vam ponuja narava"

V gozdu sredi Mosteca 17-letnica vodnica Urša Pelicon iz materialov, ki jih najdemo v naravi, zlahka postavi bivak. "Pri tem lahko uporabimo tudi svoje palice in kline, s katerimi lahko naredimo pravi šotor, ampak za zasilne bivake to ni potrebno," je dejala Peliconova.

Če odidemo na večdnevni izlet ali če pade dež, nam takšen bivak lahko pride še kako prav, razlaga vodnica. Šotorsko krilo namreč ne premoči. "Vedno ko postavljate bivak, morate tudi razmišljati o tem, kaj vam ponuja narava na mestu, kjer ga želite postaviti," poudarja mlada vodnica.

Taborniki v naravo ne prinašajo plastike in skrbijo za čisto okolje

Taborniki so znani po tem, da čuvajo in pazijo na naravo. Ko odidejo iz gozda, za seboj vedno temeljito pospravijo. "Ko gremo na bivak, pazimo, da s seboj ne vzamemo kakšnih plastičnih lončkov in da ne uporabljamo plastičnih krožničkov," je pojasnila 16-letna vodnica Ajda Tomažin.

Odločitev, da postane tabornik, se lahko izkaže za eno od najboljših, ki jih človek sprejme v svojem življenju. "Pri tabornikih sem spoznal veliko novih prijateljev in sklenil trdna prijateljstva. Znamo si pripraviti hrano, nabrati zelišča, poznamo rastline in živali," je poudaril 16-letni pomočnik vodnika Tevž Ivančič.

Slovenske tabornike prvič v zgodovini vodi ženska

Prva načelnica v zgodovini Zveze tabornikov Slovenije Eva Bolha je v pogovoru za oddajo Dan. povedala, da si taborniki prizadevajo za čim manj človeških posegov v naravo.

"Trenutno pripravljamo širšo družbeno iniciativo med vsemi organizacijami, ki se ukvarjajo z rekreacijo v naravi. Želimo si, da bi med ljudmi razširili znanje o tem, kako se je treba vesti v naravi," je poudarila Bolhova.

Predstavnik ljubljanskih tabornikov Urban Lečnik Spaić je poudaril, da je v Sloveniji trenutno okoli osem tisoč tabornikov.

"Opažamo rast članstva, na lanskem vseslovenskem taboru smo si zadali cilj, da bo leta 2021 deset tisoč tabornikov v Sloveniji," je povedal Lečnik Spaić.