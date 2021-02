Pri delu na starejšem objektu se je smrtno ponesrečil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je v torek obravnavala nesrečo pri delu s smrtnim izidom na območju Upravne enote Ljutomer. Moški je pri odkrivanju starejšega gospodarskega poslopja padel z višine štirih metrov na betonska tla. Pri padcu se je hudo telesno poškodoval in bil odpeljan v bolnišnico, od koder so policijo danes obvestili, da je umrl.

O dogodku in smrti moškega sta bila obveščena dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik. Tuja krivda je zaenkrat izključena, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, piše STA.