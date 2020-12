Prevladovalo bo oblačno in megleno vreme

Danes bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod lahko zadržala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na jugovzhodu do 8, na Primorskem pa do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo zmerno, predvsem v zahodni polovici Slovenije tudi pretežno oblačno, po nižinah pa bo ponekod večino dneva vztrajala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od –7 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V sredo bo na severovzhodu delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo dopoldne megla. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. V višjih legah bo razmeroma toplo, tam bo pihal jugozahodni veter. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v hribih ter na severovzhodu, kjer pa bo po nekaterih nižinah dopoldne megleno.