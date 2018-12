Preverite, kje za silvestrovo lahko pade kakšna snežinka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novo leto bomo vstopili v oblačnem in večinoma suhem vremenu. Ponekod so ponoči mogoče rahle padavine. Na severozahodu bo še vetrovno, medtem ko se je drugje veter večinoma umiril.

Potem ko so vremenoslovci še včeraj napovedovali vetrovno silvestrovo, danes rumeno opozorilo velja samo še za severovzhodni del Slovenije.

Dobro jutro, danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan bo več jasnine, pihal bo severni veter. Jutri bo delno jasno, po nižinah zjutraj megleno. pic.twitter.com/AVowcWGoC1 — ARSO vreme (@meteoSI) December 31, 2018

Zadnji dan v tem letu bo večinoma oblačen in suh, s temperaturami od 4 do 7 stopinj Celzija. Najtopleje bo na Primorskem, kjer imajo lahko do 12 stopinj Celzija.

Vsem, ki bodo silvestrovali na prostem v osrednjem delu Slovenije, bo verjetno prav prišel dežnik, saj niso izključene rahle padavine. Ponekod bo rosilo, mogoče je tudi rahlo sneženje. Na Primorskem bo zvečer začela pihati šibka burja.

Silvestrska noč bo večinoma oblačna, v notranjosti Slovenije bo pred polnočjo ponekod občasno rosilo, po polnoči pa rahlo snežilo. — ARSO vreme (@meteoSI) December 31, 2018

Na prvi dan v novem letu se bo zjutraj zjasnilo, po nekaterih nižinah bo dopoldne megla ali nizka oblačnost. Na severozahodu bo še rahlo pihal jugozahodni veter.

Jutro bo hladno, najnižje temperature bodo od -4 do nič stopinj Celzija, čez dan se bo ogrelo na od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.