Preverite, kdaj bo začelo snežiti in koliko snega bo zapadlo

V pričakovanju snega

Trenutno po Sloveniji prevladuje oblačno vreme z dežjem, na Primorskem se ponekod zadržuje tudi megla. Piha okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Snega danes še ne bomo dočakali, snežna pošiljka prihaja šele jutri sredi dneva in popoldne. Takrat previdnost na cestah in v gorah ne bo odveč.

Najbolj bo snežilo jutri popoldne

Trenutno po Sloveniji prevladuje precej oblačno vreme z dežjem. Le višje ležeči kraji so že pokriti s snežno odejo. Meja sneženja je namreč še vedno na 1200 metrih nadmorske višine, le na severozahodu države malce nižje – na 900 metrih, so nam povedali na agenciji za okolje (Arso). Drugje po državi danes snega še ni pričakovati, tudi zvečer in ponoči ne. V osrednji Sloveniji pričakujemo do 25 centimetrov snega. Foto: Thinkstock

Dež se bo začel spreminjat v sneg šele jutri sredi dneva

Najbolj intenzivno sneženje pričakujemo sredi dneva in popoldne. "Največ snega bo zapadlo na Gorenjskem in ponekod na Notranjskem, več kot 40 centimetrov, v večjem delu osrednje Slovenije pa več kot 25 centimetrov. Sneg bo moker in lahko povzroča težave predvsem v prometu," Arso poroča na svoji spletni strani. Vremenoslovci opozarjajo tudi na nevarnost snežnih plazov.

Jutri bo sicer pihal severovzhodni veter, na Primorskem sprva večinoma šibka burja, ki se bo v noči na soboto okrepila. Zjutraj bodo temperature od 0 do 6, popoldne pa okoli 0, le na Primorskem od 6 do 9 stopinj Celzija.