Preverite, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Danes bo oblačno, dež bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Od severozahoda se bo jasnilo. Sredi dneva in popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija.