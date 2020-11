Preverite, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh

Danes in jutri bo precej jasno. Po nižinah bo marsikje vztrajala megla ali nizka oblačnost, ki se bo pojavila tudi ob morju. Podobno vremensko dogajanje nas bo spremljalo vse do konca tedna. V nedeljo lahko ponekod rahlo dežuje.

Danes bo precej jasno in po nižinah megleno, ob morju pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne se bo od zahoda povečala visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, v krajih z dolgotrajno meglo od 0 do 4 stopinje Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Po nižinah bo zjutraj in dopoldne še megleno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 6 do 12, na severovzhodu okoli 4 stopinje Celzija. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo bo oblačno, dopoldne bodo mogoče rahle padavine. Na Primorskem bo proti večeru zapihala burja, še napovedujejo vremenoslovci.