Premikanje ure se bo nadaljevalo do leta 2026

Pristojni odbor Evropskega parlamenta je leta 2019 v Bruslju sprejel predlog, da bi premikanje ure ukinili leta 2021, države članice Evropske unije pa bi si lahko same izbrale zimski ali poletni čas. Slovenci smo bolj naklonjeni slednjemu, kar je pokazalo javno posvetovanje iz leta 2018.

Komisija Evropske unije je odločitev za nekaj let prestavila in sporočila, da se bo za obdobje od leta 2022 do vključno 2026 poletni čas začel in končal na navedene datume ob 1.00 uri zjutraj po univerzalnem koordiniranem času (UTC):

leta 2022: v nedeljo 27. marca in 30. oktobra,



leta 2023: v nedeljo 26. marca in 29. oktobra,



leta 2024: v nedeljo 31. marca in 27. oktobra,



leta 2025: v nedeljo 30. marca in 26. oktobra,



leta 2026: v nedeljo 29. marca in 25. oktobra.

