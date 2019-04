Premier Šarec ravnanje Hrvaške označil za nesprejemljivo

Predsednik vlade Marjan Šarec je v uvodu v današnji drugi, sklepni dan posveta slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju izpostavil, da je za Slovenijo ključnega pomena proaktivna in uravnotežena zunanja politika. Vesel je, da z zunanjim ministrom Mirom Cerarjem delujeta usklajeno in delita stališča do ključnih zunanjepolitičnih vprašanj.

"Nekatera dogajanja v svetu in naši neposredni soseščini, ki vzpostavljajo dvom v univerzalno uveljavljena načela mednarodnih odnosov, mednarodno pravo in evropske vrednote, me utrjujejo v prepričanju, da se je proti takemu ravnanju nujno zoperstaviti s proaktivno evropsko in zunanjo politiko," je povedal premier.

Kot je pojasnil, se manjše države spopadajo s kadrovskimi in finančnimi omejitvami. Kljub temu pa so ključnega pomena načelnost, konsistentnost in jasne prioritete. "Vse to slovenska diplomacija ima," je izpostavil Šarec.

"Politična stabilnost in ugodne gospodarsko-socialne razmere nam dajejo možnost, da skupaj še krepimo položaj Slovenije v svetu," je prepričan Šarec, ki je izpostavil tudi pomen aktivne gospodarske diplomacije.

Premier je izpostavil, da Slovenija ostaja zagovornica močne in učinkovite EU ter trdnega transatlantskega zavezništva.

"Slovenija si kot konstruktivna in proevropska država želi, da EU deluje kar najbolje"

Prepričan je, da mora Slovenija ostati v najbolj povezanem delu EU in s podobno mislečimi državami krepiti temelje, na katerih je bila zgrajena. To bo jasno vodilo slovenskega predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta 2021, ki ga je po Šarčevem mnenju z dobrim vodenjem treba izkoristiti tudi za povečanje prepoznavnosti in vpliva Slovenije v EU in izven nje.

Pojasnil je, da si Slovenija kot konstruktivna in proevropska država želi, da EU deluje kar najbolje. Zato je v preteklih mesecih večkrat opozoril na pomanjkljivosti in slabe prakse, ki jih je treba preseči. "Članice moramo biti obravnavane enakopravno in evropske institucije oz. njihovi predstavniki morajo delovati v interesu vseh držav članic in v skladu z evropskimi vrednotami," je izpostavil.

Dejal je, da si po evropskih volitvah želi prevlade integrativnih evropskih sil, ki bodo usmerjene v prihodnost.

Izpostavil je, da je za Slovenijo strateškega pomena tudi stabilnost Zahodnega Balkana. Želi si, da bi v kratkem prišlo do odločitev glede nadaljnjih korakov Severne Makedonije in Albanije v smeri evropskih integracij.

Hrvaška vztrajno zavrača spoštovanje arbitražne razsodbe

Pomembno sporočilo regiji bi bila po njegovem mnenju implementacija arbitražne razsodbe o slovensko-hrvaški meji. "Cilj Slovenije je vseskozi dogovorna uresničitev razsodbe, žal pa Hrvaška vztrajno zavrača njeno spoštovanje. Ravnanje Hrvaške je nesprejemljivo in spodbuja skrb o stanju vladavine prava, ki je osnova za zaščito ostalih evropskih vrednot," je opozoril.

Kljub izzivom si Šarec želi, da bi ob medsebojnem spoštovanju in zaupanju z vsemi sosedami krepili odnose na področjih skupnega interesa. Hkrati je pomembno, da Slovenija širi svoj krog partnerjev in si prizadeva za krepitev bilateralnih odnosov tudi z drugimi državami s skupnimi interesi. "Pomembno je, da smo odzivni na dogajanje v mednarodni skupnost in da stalno iščemo zavezništva in priložnosti," je izpostavil.