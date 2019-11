Prijeli Britance, ki so tihotapili ljudi v Slovenijo

Policisti so v soboto zvečer med rednim nadzorom meje s Slovenijo, nedaleč od mejnega prehoda Jelšane, opazili sumljivo vozilo, ki je bilo parkirano ob cesti. Ko so nameravali preveriti identiteto voznika, je 31-letni Britanec s pospešeno hitrostjo zapeljal proti policistu z očitnim namenom, da bi mu preprečil opravljanje policijskih nalog in ga poškodoval, je danes na svoji spletni strani objavila primorsko-goranska policijska uprava.

Policist se je vrgel na tla in se izognil drvečemu vozilu, voznika pa so potem prijeli pri poskusu vstopa v Slovenijo. Povezali so ga še z dvema Britancema, ki sta prav tako v soboto zvečer v kombiju poskušala čez mejo prepeljati več tujih državljanov.

Vsi trije so zdaj v priporu zaradi suma tihotapljenja ljudi. Agresivnega voznika so ovadili tudi zaradi napada na policista. Enega od aretiranih pa bodo privedli pred sodnika za prekrške, ker so pri njem našli manjšo količino kokaina, so še sporočili s policije.