Predlog: Sloveniji najmanj denarja za spoprijemanje z brexitom

Komisija je pripravila predlog sklada za prilagoditev posledicam brexita, katerega namen je najbolj prizadetim članicam in gospodarskim sektorjem pomagati pri spoprijemanju z gospodarskimi in socialnimi posledicami izstopa Združenega kraljestva iz EU, piše STA.

Kot piše na spletni strani Evropske komisije, so sredstva namenjena za pomoč gospodarskim sektorjem, podjetjem in lokalnim skupnostim, vključno s tistimi, ki so odvisni od ribolova v britanskih vodah. S temi sredstvi lahko podpirajo tudi zaposlovanje ter nemoteno delovanje mejnih, carinskih, sanitarnih in varnostnih kontrol.

Razdelili so jih glede na pričakovani vpliv britanskega izstopa iz evropskega enotnega trga in carinske unije z začetkom letošnjega leta na gospodarstvo posamezne države. Pri tem so upoštevali gospodarsko povezanost z Združenim kraljestvom, tako v trgovini z blagom kot s storitvami, ter negativen vpliv na evropski ribiški sektor.

Sloveniji le dobre tri milijone, Irski milijardo

Letos bo predvidoma izplačanih 4,2 milijarde evrov. Med vsemi članicami bo v skladu s predlogom komisije najmanj sredstev prejela Slovenija, in sicer 3,2 milijona evrov, je razvidno iz razpredelnice, ki jo je ta teden na Twitterju objavila evropska komisarka za kohezijo Elisa Ferreira.

Največ bo prejela Irska, in sicer več kot milijardo evrov. Sledijo Nizozemska s 757 milijoni, Nemčija s 455 in Francija s 420 milijoni evrov.

Predlog morajo potrditi še države članice in Evropski parlament, še piše STA.