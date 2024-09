Pred predorom Karavanke proti Avstriji večkilometrski zastoj

Na cestah po Sloveniji nastajajo zastoji. Tako je pred predorom Karavanke proti Avstriji tri kilometre dolg zastoj, poroča državni prometno informacijski center. Proti Kranjski Gori in Jesenicam zato priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Gneča tudi na drugih cestah po državi.

Na Štajerskem je gneča na avtocesti med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, vozniki naj računajo z zamudo od 20 do 30 minut. Prav tako je zastoj od Slivnice proti Framu, pot se podaljša za 20 minut, ter pred Šentiljem proti Avstriji, kjer je kolona dolga en kilometer.

O gostem prometu poročajo tudi v smeri proti Primorski, iz smeri Gorenjske, od Šentvida proti Brezovici, kjer se pot podaljša za pol ure. Tam občasno zapirajo tudi predor Šentvid proti Ljubljani.

Zastoji nastajajo tudi iz smeri Malenc pred priključkom Ljubljana center in pred Vičem proti Brezovici.

Gnečo lahko pričakujemo tudi na glavnih in regionalnih cestah v smereh Ljubljana - Brezovica, ter Medvode - Ljubljana v obe smeri. Na Primorskem je gost promet med Lucijo, Strunjanom in Izoloa v obe smeri, ter na cesti Šmarje - Koper in Šmarje - Dragonja.