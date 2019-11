Poslanci bodo odločali tudi o višjih pokojninah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci bodo na današnji izredni seji DZ obravnavali predlog pokojninske novele, ki postopno zvišuje odmerni odstotek za moške za 40 let pokojninske dobe na 63,5 odstotka. Po preteku šestletnega prehodnega obdobja bodo pokojnine po navedbah vlade do 15 odstotkov višje. Prav tako bo na mizi tudi predlog novele zakona o trgu dela.

Poslanci naj bi obravnavi pokojninske novele namenili dobrih šest ur in dobre tri ure noveli zakona o trgu dela. Glasovanje je predvideno okoli 19. ure.

Dvig odmernega odstotka za izračun pokojnine

Po predlogu pokojninske novele, ki je usklajen s socialnimi partnerji, bi se odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe s 57,25 odstotka postopno dvignil na 63,5 odstotka. Odmere pokojnin bodo po preteku prehodnega obdobja šestih let po navedbah vlade deset do 15 odstotkov višje.

Pokojnina se bo po predlogu za vsakega otroka povišala za 1,36 odstotka, a največ za tri otroke. Pri tem bi postavili pogoj, da se upravičenka ali upravičenec ne upokoji predčasno. Še vedno bi ostala v veljavi tudi zdajšnja možnost, po kateri se lahko zaradi otroka upokoji prej.

Prva tri leta bi poleg plače lahko prejemali 40 odstotkov pokojnine

Zaradi ostajanja v zavarovanju po dopolnjenem 40. letu pokojninske dobe je predlagano, da se pokojnina zviša za tri odstotke na letni ravni, pri čemer bi se za vsakih šest mesecev dopolnjene pokojninske dobe prištelo 1,5 odstotka. Po zdajšnji ureditvi se prišteje en odstotek na vsake tri mesece.

Prva tri leta v delovnem razmerju po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev bi upravičenec po predlogu poleg plače prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine, po preteku treh let pa 20 odstotkov.

Nadomestilo za brezposelnost se zvišuje na 530 evrov bruto

Predlog novele zakona o trgu dela pa najnižje nadomestilo za brezposelnost izenačuje z osnovnim zneskom minimalnega dohodka in posledično zvišuje s 350 na 530,19 evra bruto.