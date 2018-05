Prazniki polnijo blagajne turističnih kmetij in izletniških točk #video

V prazničnih dneh so imeli na turističnih kmetijah in izletniških točkah polne roke dela. Ena takšnih je prav gotovo znamenito srce med vinogradi pri Dreisiebnerjevih v Svečini. Rekordnemu obisku pa so se v teh prazničnih dneh približali tudi na razglednem stolpu Vinarium v Lendavi. Nad prazničnim drugim majem pa se ne pritožujejo, saj polni blagajne.

Pogled na vinograde in znamenito podobo srca na cesti je eden izmed glavnih razlogov za obisk turistične kmetije na Špičniku. Obiskovalec Zlatko Mesarič je dejal, da so take točke skriti kotički v Sloveniji, ki jih je smiselno odkrivati.

Zahvala za obisk gre članu 2 Cellos

Obisk pri Dreisiebnerjevih v zadnjem letu beležijo predvsem zaradi številnih objav na družbenih omrežjih in poročnih fotografij Luke Šulića iz dua 2Cellos, ki so nastale tu. Med prazniki so imeli tako polne roke dela. Andreja Dreisiebner s kmetije pojasnjuje, da je bilo ogromno obiskovalcev. "Od mladih, starejših, zelo mladih, mlade družine in kolesarji, pa tistih z nordijske hoje," pravi.

Gosti celo iz Kitajske in Japonske

Med dnevnimi gosti so prevladovali Slovenci, za nočitve pa so poskrbeli predvsem tujci, celo iz Kitajske in Japonske. Tuji gostje so lovili podobe pokrajine tudi na razglednem stolpu Vinarium v Lendavi. V razgledu na štiri države so v zadnjih dneh uživali predvsem individualni gostje. Vse praznične dni jih je bilo po dvakrat več kot na običajni dan.

Martina Bukovec z Vinarium Lendava pravi, da jih je bilo največ prvega maja, ko so zabeležili nekaj več kot 1600 obiskovalcev, ki so bili samo na stolpu, še več pa jih je bilo v okolici stolpa.

V turizmu se ne pritožujejo

Slovenci smo očitno mojstri združevanja praznikov in nekaj dni dodatnega dopusta v večdnevni oddih. Za razliko od večine izvoznikov, ki menijo, da dvodnevna prekinitev proizvodnje predstavlja dodatni strošek, se tako v turizmu nad prazničnim drugim majem ne pritožujejo, saj polni blagajne.