Pozor, trgovec iz prodaje umaknil ta izdelek

Odpoklicani so izdelki s serijsko oznako L21170 in rokom uporabe do 14. 1. 2023 ter s serijsko oznako L21079 in rokom uporabe do 15. 4. 2023.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške tudi brez predložitve računa, so še sporočili iz podjetja.