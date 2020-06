Pozor, te dude niso primerne za otroke

Zdravstveni inšpektorat opozarja potrošnike, naj bodo pozorni pri nakupu dud za otroke. Za dude s kristalčki, ki so jih oglaševali pri spletnih ponudnikih Prodajko, Bolha in na Facebooku, je obstajal sum, da ta izdelek ni skladen z zakonodajo za dude.

Kot so zapisali pri zdravstvenem inšpektoratu, so izdelovalca dud pozvali, da predloži dokazila o varnosti izdelka. Ker teh dokazil ni mogel predložiti, so oglase odstranili. Potrošnike, ki so te izdelke kupili, na inšpektoratu opozarjajo, da ni dokazil o njihovi varnosti.

Dude morajo izpolnjevati določene standarde

Dodajajo, da morajo biti dude, ki se prodajajo v Sloveniji in EU, skladne s standardom, ki določa visoke varnostne zahteve in predvideva tudi testiranja, tako kemijska kot mehanska. "Dude se morajo prodajati v čisti in zaprti embalaži. Pakiranje, namenjeno uporabniku, mora vsebovati identifikacijske podatke in številko standarda EN 1400, kateremu mora izdelek ustrezati," pojasnjujejo na inšpektoratu.

Potrošniku morajo biti na embalaži ali priloženem lističu podane naslednje informacije:

informacija o varni uporabi izdelka,

vsaj ena metoda čiščenja izdelka,

najbolj običajne neprimerne vrste čiščenja, skladiščenja in uporabe, ki lahko poškodujejo dudo.

Da se prepreči tveganje za otroke, so v standardu med drugim določene konstrukcijske lastnosti izdelka, ki morajo omogočati, da ne odpade ali se odlomi majhen delec, ki lahko povzroči zadušitev otroka. Prav tako mora biti omogočeno učinkovito čiščenje izdelka, še opozarjajo na inšpektoratu.

Pred vsako uporabo dudo dobro preglejte

Pri tem opozarjajo, da je treba dudo pred vsako uporabo dobro pregledati in jo zavreči že ob prvih znakih poškodbe.