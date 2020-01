Pozor: tanek led na Cerkniškem jezeru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Notranjski regijski park zaradi odjuge ta konec tedna in v prihodnjem tednu odsvetuje drsanje po Cerkniškem jezeru. Jezero sicer ima ledeno skorjo, vendar je ta še pretanka in se zaradi toplega vremena tali. Ob tem opozarjajo vse, ki se nameravajo odpraviti na drsanje, da so skrajno previdni.

Kot pojasnjujejo v regijskem parku, je Cerkniško jezero presihajoče. Na dnu jezera so požiralniki, zato se lahko zgodi, da voda pod ledom nenadoma presahne. "Drsalec zgoraj pa je zato ne odnese najbolje. Tiste, ki se boste vseeno odločili za drsanje, opozarjamo, da drsate na lastno odgovornost, in vam svetujemo skrajno previdnost," so zapisali na uradni spletni strani.

Namesto drsanja na sprehod

Sončen konec tedna lahko obiskovalci ob Cerkniškem jezeru namesto drsanja izkoristite za druge aktivnosti, kot je na primer sprehod po poteh Drvošec ali Poti Izvirov. Večina kristalnih izvirov je trenutno suhih, saj že nekaj časa ni bilo padavin, a kot zagotavljajo, pot kljub temu ponuja čudovite poglede na vodo, gozdno okolico in podobe neokrnjene narave.

Kot je še zapisano na njihovi strani, bodo parkiranje ob jezeru ta konec tedna urejali gasilci, zato obiskovalce prosijo, da upoštevajo njihova navodila. Vozila lahko obiskovalci pustijo na označenih parkiriščih in ob robovih urejenih makadamskih cest. "Parkiranje na travnikih ob jezeru je po državni zakonodaji prepovedano in ga bodo medobčinski redarji kaznovali," so še opozorili.

Vreme vam bo naklonjeno

Konec tedna bo nadvse prijeten za izlete in zunanje aktivnosti, saj se nam obetajo neobičajno visoke temperature za januarski čas. Ob sončnem koncu tedna se bo živo srebro povzpelo vse do 8 stopinj Celzija, kljub temu pa svetujemo, da se ob morebitnih aktivnostih temu primerno oblečete in obujete.