Požar zajel stanovanjsko hišo, nastalo za 150 tisoč evrov škode

Zagorelo je v stanovanjski hiši v Cogetincih. Ob prihodu policistov so gasilci že gasili požar, a je ogenj kljub njihovemu posredovanju povzročil veliko škodo. Vzrok požara še ni znan, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti bodo ogled kraja požara opravili danes.

Požar so poleg domačih gasilcev tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Cerkvenjak gasili tudi gasilci PGD Osek, Sveta Trojica, Spodnji Ivanjci in Gornja Radgona.

Iz hiše odtujil za 42 tisočakov gotovine in zlatnine

Mariborski policisti so ponoči obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Na območju Maribora je neznani storilec vlomil v hišo in iz nje odtujil gotovino in zlatnino. Po podatkih policije je s tem lastnika oškodoval za okoli 42 tisoč evrov. Policisti še zbirajo obvestila, zadevo pa bodo predali pristojnemu tožilstvu v Mariboru, so sporočili s PU Maribor.