Požar v vrtcu v Mariboru

Minulo noč je zagorelo na območju Vrtca Brezje v Mariboru, kjer trenutno še poteka gašenje večjega požara. Pri intervenciji se je poškodoval en gasilec, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v zdravniško oskrbo v Univerzitetni klinični center Maribor. Vzrok požara še ni znan, na vrtcu pa sicer potekajo gradbena dela obnove objekta.

Trenutno gašenje večjega požara še poteka, tako da natančnega vzroka in točne materialne škode še ni moč določiti, ocenjuje pa se, da bi škoda lahko znašala okoli pol milijona evrov. Ko bo požar pogašen in bodo razmere dopuščale, bodo policisti opravili ogled. Na vrtcu sicer potekajo gradbena dela obnove objekta, so zapisali na policiji.

Pri intervenciji poškodovan gasilec

Pri intervenciji se je poškodoval en gasilec, ki je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor v zdravniško oskrbo. Na kraju so tudi odgovorne osebe Vrtca Pobrežje in Civilne zaščite. O požaru sta bila obveščena tudi dežurna okrožna državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki je ogled prepustila policistom. Več informacij znanih predvidoma tekom dneva, ko bodo policisti opravili ogled kraja požara.