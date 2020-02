Požar v Mezgovcih je bil podtaknjen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so sporočili, da je bil nedeljski požar garaže v Mezgovcih ob Pesnici podtaknjen.

V požaru je zgorelo celotno ostrešje, manjša kuhinja, ki je bila v garaži, dve kolesi in trampolin, so sporočili mariborski policisti. Zaradi vetra se je požar razširil še na ostrešje bližnjega lesenega gospodarskega poslopja. Ostrešje je zagorelo, vendar so gasilci požar še pravočasno pogasili.

Po nestrokovni oceni je na lesenem objektu nastala materialna škoda v višini 500 evrov, na garaži pa okoli sedem tisoč evrov, so še sporočili policisti.