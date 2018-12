Postani tudi ti Tim Gajser, Janja Garnbret in Aleksej Jurca

Oglasno sporočilo

Upaj si med Mlade upe! Zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti Vse bo v redu in Zavarovalnica Triglav že šestič zapored objavljata razpis Mladi upi, namenjen mladim talentom, ki jih odlikujejo odlični rezultati, nadarjenost, zagnanost, vizija in osredotočenost na cilj.

K prijavi na razpis so vabljeni mladi in nadarjeni posamezniki, stari od 16 do 19 let, s področij športa, para-športa, umetnosti in mladi raziskovalci oziroma znanstveniki, stari od 17 do 20 let. Razpis je odprt do 18. januarja 2019.

Cilj projekta je pomagati nadobudnim in perspektivnim osebam, ki že dosegajo vrhunske rezultate, vendar pa njihova karierna pot še ni profesionalizirana, zato se soočajo tudi s finančnimi izzivi. Sponzorskih sredstev še ne pridobivajo, vendar pa za svoj razvoj že potrebujejo nakup boljše opreme ali inštrumenta, udeležbo na pripravah ali tekmovanjih, študij in bivanje v tujini ter dodatne storitve, kot so fizioterapija, masaže ipd. Vse to je finančno breme, ki ga mora največkrat prevzeti družina.

V dosedanjih petih generacijah mladih upov sta Zavod Vse bo v redu in Zavarovalnica Triglav podprla že številne posameznike, kot so mladi športniki Tim Gajser, Štefan Hadalin in Janja Garnbret, mladi umetniki Maja Horvat, Dorotea Senica in Patricija Crnkovič ter mlada znanstvenika Aleksej Jurca in Luka Govedič. V okviru razpisa "Mladi so varnost naše prihodnosti" je finančno pomoč prejelo skupno že 62 mladih talentov v vrednosti 261.000 EUR.

Strokovna komisija, sestavljena iz sedmih članov, bo v okviru razpisnih meril izmed vseh prejetih prijav v prvem krogu izbrala ožji krog finalistov, ki bodo svoje zgodbe in pot do uspeha predstavili na spletni strani www.mladi-upi.si. V drugem krogu razpisa bo razpisna komisija nato izbrala prejemnike finančne podpore. Svojega zmagovalca in s tem prejemnika finančne podpore pa bo lahko z glasovanjem izbrala tudi (splošna) javnost. Mladi upi 2019 bodo znani v prvi polovici aprila 2019.

