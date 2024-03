"Preden sem postala poslanka, sem svojo celotno poklicno kariero preživela v gospodarstvu in se posvečala delu na področju financ. Delo v financah sem, čeprav sem v politiki sodelovala na izjemno pomembnih projektih in poslansko funkcijo opravljala z veseljem, vendarle zelo pogrešala. Svoje znanje in izkušnje želim še nadgraditi, bom pa zagotovo ostala aktivna članica Gibanja Svoboda," je v odzivu za STA zapisala poslanka največje vladne stranke.

Pekošakova je sicer po izobrazbi diplomirana ekonomistka, pred vstopom na politični parket je bila več let zaposlena kot finančna managerka v mednarodnih okoljih. Tej temi se je pretežno posvečala tudi v parlamentu, kjer je podpredsednica odbora DZ za finance. Prav tako je članica komisije za nadzor javnih financ in odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino.

Jutri bo znano, kdaj bo odstopila kot poslanka

V Gibanju Svoboda so danes poudarili, da je poslanka Pekošakova izvrstna članica njihove ekipe, a da se lahko vsak odloči, da svojo kariero morda nadaljuje kje, kjer se počuti najbolj suveren in mu to predstavlja najvišji karierni cilj. "Vsekakor jo bomo pogrešali, a je treba spoštovati odločitev vsakega posameznika," je v izjavi za medije danes dejala poslanka Svobode Tereza Novak. Po njenih besedah sicer ni nič nenavadnega, če se kdaj odločiš nadaljevati kariero na kakšnem drugem področju, ne glede na to, da si prej vstopil v parlament.

Po pričakovanjih bo o svojem odhodu Pekošakova s poslanskimi kolegi govorila tudi na torkovi seji poslanske skupine, po tem pa bi utegnilo postati jasno, kdaj točno bo zapustila poslanske vrste.

Glede na rezultate državnozborskih volitev, objavljene na spletni strani Državne volilne komisije, je naslednji v vrsti za poslanski mandat Dimitrij Zadel, sicer nekdanji predsednik uprave Luke Koper.

Četrti odstop poslancev Svobode

To sicer ne bo prvi odstop poslancev iz vrst Svobode, lansko jesen sta s poslanske funkcije odstopila poslanca Dejan Zavec in Martin Marzidovšek, prvi zaradi zdravstvenih razlogov, drugi pa zaradi novega kariernega izziva, sta tedaj pojasnila. Po izključitvi iz stranke pa je poslansko skupino zapustila tudi Mojca Šetinc Pašek, ki je sedaj nepovezana poslanka.