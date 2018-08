Poskočno rojstnodnevno praznovanje NLB Vite v ZOO Ljubljana

Oglasno sporočilo

V letošnjem letu v življenjski zavarovalnici NLB Vita praznujemo 15 rojstni dan in ob tem smo otrokom v ZOO Ljubljana podarili že tretje otroško igrišče. Po Začaranem gozdu in Afriški vasi je tu še tretje povsem novo, zabavno in inovativno otroško igrišče Žabji skok. V soboto, 25. avgusta organiziramo že deseti zabaven in poskočen dan.

S plesalkami plesne šole Mojce Horvat, maskotami pustolovskega muzikala Madagaskar se bomo odpravili na popotovanje skozi divje afriške ritme in se naučili najbolj odštekanih plesov z Madagaskarja, spoznali bomo najbolj poskočne in zabavne žabica na svetu – cheerleading skupino Žabice, se posladkali s slavnostno torto, spoznali zanimivosti iz živalskega sveta – žabe in žabice, zabavne lemurje, ponosne noje, zanimive zmaje, skrivnostne pajke in še in še, si poslikali obraz, risali po majicah ter veliko skakali. Na dan dogodka bodo namreč otroci lahko brezplačno skakali na vseh trampolinih, skakali z elastikami, se zabavali na napihljivem gradu… Tokrat si bodo vsi obiskovalci lahko privoščili tudi brezplačen sladoled in se posladkali s slastnimi palačinkami… Skratka, veselo in poskočno bo!

V Živalski vrt lahko otroci letos poleg igrač prinesejo tudi knjige, ki jih ne potrebujejo več in jih zamenjajo ali pa jih podarijo. Otroci iz socialno ogroženih družin jih bodo veseli.

Kot vedno so vse delavnice in materiali brezplačni. Letos je brezplačno tudi igranje na vseh igralih na otroškem igrišču Lunasan ter pogostitev v Sladkalnicah.

