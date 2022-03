Popoldne se bo zjasnilo, jutri hladneje

Danes dopoldne bo v zahodni in sprva tudi v osrednji Sloveniji oblačno, čez dan se bo jasnilo. Drugod bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, v večjem delu Primorske šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

V soboto bo jasno in hladno. Pihal bo vzhodni veter, v Vipavski dolini in na Krasu pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -4, na Primorskem od -4 do 1, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. V nedeljo bo zapihal jugozahodni veter. Dnevi bodo toplejši.

Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden, še napovedujejo vremenoslovci.