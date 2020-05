Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popoldne ali zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal. V soboto in nedeljo bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj kopaste oblačnosti s kakšno ploho. Razmeroma sveže bo.