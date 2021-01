Ponoči uspešna iskalna akcija pogrešanega 11-letnega dečka

Policisti, gasilci in vodniki reševalnih psov so ponoči iskali 11-letnega dečka, ki je okoli 23. ure odšel iz Zaboršta pri Domžalah. Otroka so nepoškodovanega, vendar podhlajenega, našli policisti blizu križišča Dunajske in Štajerske ceste v Črnučah. Z njim je vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po navedbah uprave za zaščito in reševanje so dečka preventivno pregledali in oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana in nato prepeljali domov.

Policija je sicer nekaj pred drugo uro objavila tudi poziv javnosti za pomoč pri iskanju pogrešanega, že dobre pol ure kasneje pa so sporočili, da so policisti otroka našli in da je z njim vse v redu, piše STA.