Ponoči na podvozjih tovornjakov našli osem tujcev

Slovenski policisti so med kontrolo na meji na podvozju tovornjaka odkrili tri državljane Afganistana, ki so želeli nezakonito vstopiti v državo.

Tovornjak s turškimi registrskimi tablicami je pripeljal na mejni prehod Obrežje, kjer so policisti pri pregledu odkrili moškega, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Pri nadaljnjem pregledu so našli še dve osebi, ki sta se skrivali na osovini polpriklopnika. Tri državljane Afganistana so po zaključenem postopku predali hrvaškim policistom.

Podoben dogodek so obravnavali tudi policisti v Dobovi, kjer so na podvozju tovornjaka iz Srbije našli državljana Irana. Kasneje so prav tako na srbskem tovornjaku našli še dva državljana Alžirije in dva državljana Maroka, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policija: "Največkrat se skrijejo, ko vozniki počivajo."

Foto: PU Novo mesto V letošnjem letu so novomeški policisti pri mejni kontroli odkrili 229 tujcev, ki so v državo želeli vstopiti nezakonito in so bili skriti med tovorom ali na podvozjih vlakov in tovornjakov.

V lanskem letu so na mejnih prehodih skupno odkrili 577 tujcev, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli.

Kot ugotavljajo v razgovorih, se tujci na podvozja tovornjakov skrijejo brez vednosti voznikov, največkrat takrat, ko so tovornjaki na počivališčih.

Tako ravnanje je izjemno nevarno, pogosto življenjsko ogroženo, opozarjajo na policiji. Ob tem so spomnili na primer z začetka marca, ko so policisti rešili 30 tujcev, med njimi 12 otrok, starih med 5 in 14 let in visoko nosečo žensko. Tujce so odkrili v zaprtih vagonih pod natovorjeno glino, ki je zaradi razmočenosti ustvarila nevarni oklep, primanjkovalo pa je tudi kisika.

Kako pregledujejo tovornjake?

Policisti mejno kontrolo in pregled vozil opravijo s pomočjo detektorjev srčnega utripa, testov CO2, merilcev debelin materiala, ogledal, kamer in drugih pripomočkov, kot so lupa, meter, lestev in podobno.

Še vedno pa velja, da so za učinkovito mejno kontrolo in odkrivanje poskusov izmikov mejni kontroli ter odkrivanje drugih kaznivih dejanj na mejnih prehodih ključni policisti in policistke z znanjem, izkušnjami in zavzetostjo pri delu.

Foto: PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto