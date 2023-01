Ponekod po državi spet sneži: kaj prinaša noč?

Padavine so se proti večeru znova okrepile, ponoči bodo zajele večji del države, a bodo po napovedih vremenoslovcev do zjutraj ponehale. Zaradi sneženja se že pojavljajo težave na cestah. Po poročanju Prometno-informacijskega centra je zaradi zdrsa tovornega vozila zaprta štajerska avtocesta je na razcepu Zadobrova iz smeri Sneberij proti Novim Jaršam.

Slovenijo je v noči z nedelje na ponedeljek zajela največja pošiljka padavin letošnje zime. Marsikje po državi je proti večeru ponovno začel naletavati sneg.

Po napovedih vremenoslovcev lahko do jutra zapade tudi do 20 centimetrov snega, po nižinah pa od pet do deset centimetrov.

Zadnja napoved Evropskega modela ima precej snega tudi za današnjo noč. Zahodno od Ljubljane od 10 do 20 mm padavin v snegu. Višjeležeči kraji bi lahko dobili okoli 20 cm snega. Po nižinah od 5 do 10 cm ne bi bilo presenečenje. Meja dež-sneg bo ravno nad osrednjo Slovenijo. #zima pic.twitter.com/80ij31heE3 — Blaž Šter (@vremenolovec) January 16, 2023

Sneženje težave zopet povzroča tudi v prometu. Štajerska avtocesta je na razcepu Zadobrova iz smeri Sneberij proti Novim Jaršam zaprta zaradi zdrsa tovornega vozila, poroča Prometno-informacijski center. Potovalni čas se zaradi močnega sneženja poveča, še opozarjajo.

V ponedeljek je po informacijah Darsa zaradi neprimerne zimske opreme in neodgovornega ravnanja s ceste zdrsnilo vsaj 30 vozil, kar je povzročilo številne zastoje po celotni Sloveniji.

Torek oblačen in deževen, v drugi polovici tedna nova pošiljka snega

Najnižje jutranje temperature bodo od −3 do 1, na Primorskem od 3 do 7 stopinj Celzija. V torek bo pretežno oblačno. Dopoldne bo večinoma suho, popoldne in v noči na sredo bodo ponovno padavine, po nižinah bo večinoma deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

V prihodnjih dneh se bo ohladilo, meja sneženja se bo v drugi polovici tedna ponovno spustila do nižin, a količina padavin ne bo velika.