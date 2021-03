Ponekod po državi sneži. Padavine bodo popoldan od severa slabele in do večera že večinoma ponehale. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Zaradi močnega dežja, sodre in ponekod tudi snega so ceste spolzke, opozarjajo v prometnoinformacijskem centru.

Po tednih lepega in skoraj pomladnega vremena ter nastopom meteorološke pomladi, nam je današnja nedelja postregla z bolj zimskimi vremenskimi razmerami. Večji del države so zajele padavine, nekje dežuje, drugje sneži. Kot so zapisali na Agenciji RS za okolje, pa je današnje vremensko dogajanje pokazalo, kako zahtevno je v resnici napovedati mejo sneženja.

Namreč, priča smo nenavadnemu pojavu, kjer na Brniku na 364 metrih nadmorske višine dežuje, medtem ko v Ljubljani na 299 metrih nadmorske višine sneži. Kot so še zapisali na Arsu, sta večja intenziteta padavin v Ljubljani in okrepljeni severni veter na Brniku razloga, zakaj je nastal ta obrat.

Na avtocestah prve plužne enote

Zaradi močnega dežja, sondre in ponekod tudi snega so ceste spolzke. Če se odpravljate na pot, vozite previdno. Na nekaterih avtocestnih odsekih so na delu že plužne enote. Pristojni voznike pozivajo, da teh ne prehitevajo in da med vožnjo vzdržujejo primerno varnostno razdaljo.

Tudi v začetku tedna plohe, ponekod sneg

Sicer pa bodo padavine popoldne od severa slabele in do večera že večinoma ponehale. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Ponoči bo suho, veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, ob morju okoli 3 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Sredi dneva in popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo tudi posamezne kratkotrajne plohe, lahko snežne. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne lahko nastane kakšna ploha. V torek bo pihal severni veter.