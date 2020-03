Pomlad je tu: ta teden že do 20 stopinj Celzija

Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, v alpskih dolinah okoli -4, ob morju do 5, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Ta konec tedna že 20 stopinj Celzija

V sredo in četrtek bo pretežno jasno in razmeroma toplo, pihati bo začel jugozahodni veter. Po napovedih Arsa bi se lahko ta teden temperature v posameznih delih države že dvignile na 20 stopinj Celzija.