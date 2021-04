Pomembna novost pri aplikaciji #OstaniZdrav

Glede na trenutno epidemiološko stanje in prizadevanja za omejitev širjenja koronavirusa v Sloveniji in v tujini sta epidemiološka stroka in tehnična ekipa, ki skrbi za delovanje aplikacije #OstaniZdrav, prilagodila parametre, ki se uporabljajo za izračun stanja tveganja, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Namen spremembe je hitrejša in učinkovitejša zaznava morebitnega tveganega stika. Pred spremembo parametrov je moral stik, da bi se upošteval v izračunu skupnega tveganja, trajati 10 minut, po novem pa se ta čas skrajšuje na 5 minut. Boljše bo tudi zaznavanje bluetooth signala. Vse novosti bodo prenesene skupaj z dnevnim ključi in jih uporabniki ne bodo opazili na prvi pogled, so poudarili.

Aplikacijo si je po podatkih ministrstva od 17. avgusta 2020 do 1. aprila 2021 naložilo 375.105 uporabnikov, število izdanih TAN kod pa je bilo od 25. septembra 2020 do 1. aprila 2021 215.798, piše STA.

V vmesnem času je bila aplikacija večkrat posodobljena, z namenom večje uporabne vrednosti, boljše učinkovitosti in odprave napak, ki so se pojavile v praksi. Dodane so ji bile tudi nove funkcionalnosti, so še dodali.