Politiki z ostrimi odzivi po napadu na sodnico v Mariboru

Po napadu na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič se vrstijo ostri odzivi in obsodbe nasilja. Predsednik DS Alojz Kovšca je na Twitterju zapisal, da sta zakon in pravica nad silo. Predsednik SDS Janez Janša pa, da smo tokrat priča fizičnemu nasilju brez primere. Mariborski župan Saša Arsenovič je napovedal, da bo še naprej nepopustljiv pri izpolnjevanju zaveze, da bo Maribor odlikovala kultura nenasilja in strpnosti.

"Ostudno in nesprejemljivo! Krivce je treba najstrožje kaznovati. Ne smemo dovoliti zastraševanja sodnikov. Sodnici želim hitrega okrevanja in poguma po vrnitvi na delovno mesto. Zakon in pravica sta nad silo," je zapisal predsednik DS Alojz Kovšca.

"Ostro obsojamo brutalen napad na mariborsko sodnico. Po diskreditacijah in šikaniranjih sodnika Radonjića in tožilca Pušnika smo tokrat priča fizičnemu nasilju brez primere," je na Twitterju zapisal predsednik SDS Janez Janša.

Tudi v SD so poudarili, da je nasilje nad komerkoli nesprejemljivo. Podpredsednik SD in minister za izobraževanje Jernej Pikalo je na Twitterju zapisal, da se mora država odzvati "do maksimuma pooblastil". "Za takšna dejanja ni opravičila, zahtevajo ostro obsodbo vseh! Sodnici in njenim najbližjim želim veliko moči in poguma," je na Twitterju zapisala podpredsednica SD in evropska poslanka Tanja Fajon.

"Ustrahovanje in povračilni ukrepi so v vsakem primeru nesprejemljivi, to je znak za alarm. Gre za grožnjo pravnemu redu in temu se moramo upreti. Zdaj ali nikoli," je na Twitterju zapisal poslanec NSi Jernej Vrtovec.

Arsenovič opozarja na mafijsko kriminalne združbe v Mariboru

Tudi mariborski župan Saša Arsenovič je ostro obsodil brutalni napad. "Pozivam vse pristojne, da se najostreje odzovejo na mafijsko kriminalne združbe v mestu. Kot župan bom še naprej nepopustljiv pri izpolnjevanju zaveze, da bo Mestna občina Maribor naredila vse, kar je v naši moči, da Maribor spet postane in ostane mesto dobrih ljudi, ki jih odlikuje kultura nenasilja in strpnosti," je zapisal v sporočilu. Kot je dodal, sodnici stojijo ob strani in ji izražajo vso podporo.

Zunanji minister in predsednik SMC Miro Cerar je na Twitterju zapisal, da sta pravna država in neodvisno sodstvo ključna temelja za demokratičnost in trajnostni razvoj naše družbe. "Zato sem šokiran nad grozljivim napadom na okrožno sodnico v Mariboru in dogodek najostreje obsojam, sodnici pa želim čimprejšnje okrevanje. Pričakujem, da bodo pristojni organi opravili svojo vlogo. Pot do (svojega) prava in pravice mora ostati v mejah pravne države, ne v rokah ulice in nasilja," je navedel Cerar.

Napad na sodnico so že obsodili na ministrstvu za pravosodje, v vrhu sodstva in tudi sodniškem društvu.

Kot so pred tem sporočili s Policijske uprave Maribor, policija preiskuje sum poskusa umora sodnice. Davi okoli 1.15 so jih obvestili, da so jo neznanci napadli na območju Maribora in hudo poškodovali. Posredovali so reševalci in policisti. Poškodovani so nudili pomoč in jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Motiv napada še ni znan, policija storilce še išče, poteka intenzivna kriminalistična preiskava.