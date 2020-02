Policisti opozarjajo: Ne spuščajte neznancev v hišo

V torek so se štirje neznanci na območju Šiške v Ljubljani oškodovanki predstavili kot delavci elektropodjetja, jo zamotili in ji ukradli gotovino. Policisti opozarjajo na previdnost.

V torek okoli 12. ure so policiste obvestili, da so na območju Šiške štirje neznani storilci, ki so se predstavili kot delavci elektropodjetja, oškodovanko zamotili s pogovorom in jo odpeljali za hišo, med tem časom pa sta dva izmed njih vstopila v hišo, jo pregledala in odtujila gotovino, so sporočili ljubljanski policisti. Z dejanjem sta povzročila za okoli 200 evrov škode.

Istovrstno kaznivo dejanje je bilo le pol ure pred tem storjeno na območju Medvod, kjer so prav tako štirje neznani storilci zamotili oškodovanko in ji iz hiše odtujili nadzorno kamero. Policisti v obeh primerih nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev neznanih storilcev in bodo o vseh znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.

Kot so še sporočili policisti, gre v obeh primerih za štiri moške, stare od 30 do 40 let, ki so se s kraja odpeljali s svetlejšim osebnim vozilom (sivozelene ali modre barve).

Predstavljajo se kot serviserji in podobno

Na Policijski upravi Ljubljana sicer opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.

"O omenjenih dogodkih smo že večkrat poročali tudi v medijih, vendar opažamo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo," so zapisali.

Foto: Siol.net

Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (trdijo, da so serviserji, da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektroslužbe in si ogledujejo, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) ter jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom.

Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo, so še zapisali policisti.

Vedno zaklenite hišo

Občanom policisti svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, tudi če "stopijo samo za vogal".

Ob tem naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila). Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, so še zapisali.