Policisti odkrili tatova, ki sta kradla motorne žage in kosilnice #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti in kriminalisti iz Murske Sobote so v noči na 30. april zaradi pogostih tatvin opravljali poostren nadzor, saj so v letošnjem letu obravnavali več storitev kaznivih dejanj tatvin in velikih tatvin na širšem območju Murske Sobote, kjer je bilo odtujeno razno električno orodje, motorne žage in kosilnice. Če prepoznate predmete na fotografijah, se javite.

Kriminalista sta v naselju Rakičan okrog 1.30 ure zaznala vozilo znamke VW Transporter, ki so ga kasneje zaustavili. Med postopkom so ugotovili, da sta se v vozilu nahajala 40-letni voznik in 42-letni sopotnik, oba doma iz okolice Murske Sobote.

"Pri pregledu vozila je bilo ugotovljeno, da se v tovornem delu vozila nahaja traktorska kosilnica skupaj z še drugi predmeti. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da sta osumljena vlomila v pomožni objekt nogometnega kluba Rakičan, od koder izvirajo predmeti," so sporočili murskosoboški policisti.

Foto: PU Murska Sobota

Osumljencema so odvzeli prostost. "Na podlagi odredbe je bila opravljena hišna preiskava, kjer je bilo zaseženih 81 predmetov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj na območju celotne PU MurskaSobota," so še sporočili policisti.

Večino predmetov so uspeli identificirati in so jih že vrnili oškodovancem. Skupna vrednost zaseženih predmetov je okrog 15.000 evrov.

Našli tudi konopljo

Pri 42-letniku so med hišno preiskavo našli tudi posebej prirejenprostor za gojenje prepovedane droge konoplje. V prostoru je imelosumljeni 13 sadik posajenih v lončkih, 30 sadik pa se je sušilo na vrvici.

Osumljenca so 1. maja 2020 privedli k dežurnemu preiskovalnemusodniku, ki je za zanju odredil pripor. Osumljena sta skupno 11 kaznivih dejanj: 3 kaznivih dejanj velikih tatvin, 7 kaznivih dejanj tatvin ter 1kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimidrogami, so še sporočili policisti.

Za 25 predmetov še ni najdenih lastnikov in policisti z zbiranjem obvestilnadaljujejo. Policisti pozivajo vse, ki bi prepoznali predmete na fotografijah - tudi če niso prijavili kaznivega dejanja - naj se oglasijo na PP Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 11, kjer bo opravljena prepoznava predmetov.

Foto: PU Murska Sobota

Policisti ob tem občane ponovno opozarjajo, da poskrbijo za varnost svojih objektovin svojega premoženja, da pazijo na svoje stvari, jih pospravljajo z dvorišč in vidnih mest, predvsem pa spremljajo dogajanje, saj si storilci pogosto predhodno ogledajo objekte in okolico.

Policiji bo v veliko pomoč, če si zabeležijo vse sumljive okoliščine obpojavih sumljivih vozilih in osebah ter nas o tem obvestite na tel. št.113 ali anonimno številko policije 080 1200, so še zapisali.

V primeru, da opazite sledi vloma, ne vstopajte, kajti storilec se lahko še vedno zadržuje v objektu.Ob morebitnem soočenju s storilcem se ne izpostavljajte, zlasti, če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več - pomembnejša naj bo vaša lastna varnost, so še dodali.

Foto: PU Murska Sobota