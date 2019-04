Policisti ob koncu tedna prijeli 111 nezakonitih prebežnikov

Državno mejo med Slovenijo in Hrvaško je ta konec tedna nezakonito prečkalo 111 ljudi, so sporočili s policije. Hrvaškim varnostnim organom so do zdaj predali 30 prebežnikov. Enega bodo vrnili danes, enega pa so že napotili iz države. Za zaščito je zaprosilo 12 ljudi, policijski postopki proti 67 osebam pa še niso zaključeni.

Novomeški policisti so od petka do danes prijeli 67 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Med tujci je 25 državljanov Maroka, 20 Alžircev, 11 državljanov Bangladeša, štirje Turki, trije Libijci in po en Palestinec, Kubanec, Nigerijec in Iranec. Policijski postopki proti njim še niso zaključeni.

V Novem mestu pridržali tihotapca ljudi

V Novem mestu so policisti v ponedeljek ustavili tudi tihotapca ljudi. Voznik je v osebnem avtomobilu s slovensko registracijo prevažal štiri državljane Egipta, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 37-letnemu vozniku, ki ima urejen status v Veliki Britaniji, so policisti odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljane Egipta so policisti predali Hrvaški.

Koprski policisti so medtem od petka do današnjega dne prijeli 37 nezakonitih prebežnikov. Hrvaškim varnostnim organom so že predali 23 ljudi. Enega prebežnika bodo predali danes, enega pa so napotili iz države. Za mednarodno zaščito je zaprosilo 12 oseb. Koprski policisti so obravnavali 19 državljanov Turčije, šest Sircev, štiri Iračane, po dva državljana Kosova in Bangladeša ter po enega državljana Irana, Indije, Albanije in Libije.

V Bistrici ob Sotli so policisti v soboto izsledili tri državljane Kosova. Tujce so celjski policisti že predali Hrvaški.