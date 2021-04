Policisti na shodu v Mariboru ukrepali zaradi nespoštovanja ukrepov

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so policisti shod ustrezno dokumentirali in bodo na podlagi videoposnetkov identificirali tudi tiste kršitelje, s katerimi niso izvedli postopkov na kraju prekrška. Zaradi kršitve vladnih odlokov in s tem zakona o nalezljivih boleznih jim bodo po pošti poslali plačilne naloge. Policisti ugotavljajo tudi, kdo je bil organizator tega shoda, saj bodo ukrepali tudi zoper njega, poroča STA.

Nekaj udeležencev ni upoštevalo pozivov

Ob tem so dodali, da žal tudi v nedeljo nekaj udeležencev shoda ni upoštevalo pozivov, naj spoštujejo predpisane ukrepe, nadenejo maske in se ne družijo. "Izpostavljamo pa, da so za razliko od sobotnega protesta občani v večini razumeli in upoštevali nasvet policije in na protest niso pripeljali otrok," so navedli. Ob tem so izpostavili, da s svojim delom nikakor ne posegajo v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je potrebno razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh, zato jih je potrebno upoštevati.

Na mariborskem Trgu svobode se je v nedeljo zbralo okrog 100 ljudi, v soboto pa okrog 800. Izrazili so protest proti vladnim ukrepom za preprečevanje širjenja epidemije covida-19. Protestniki, ki so bili pogosto brez mask in varnostne razdalje, so s seboj prinesli transparente z napisi: Zdaj bije bitko vsak, saj vzeli bi še zrak, Uživajte, dokler lahko, Danes imamo pouk v trgovini s pohištvom in V šoli nosimo nasmeh, ne mask, piše STA.