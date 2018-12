Policisti iščejo taksista, ki je poškodoval pešca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti ugotavljajo okoliščine prometne nesreče s poškodbami, ki se je zgodila v soboto okoli 2.30 na vozišču Vodnikove ceste v Ljubljani, in to v bližini hišne številke 155. Pri tem prosijo za pomoč očividce nesreče, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave.