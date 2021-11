Policijski čoln P-111 uradno postal del zbirke v Pivki

Pojdite na izlet v Park vojaške zgododvine v Pivki, kjer je od danes dalje na ogled najstarejši policijski čoln P-111. Potem ko je uspešno prestal zgodovinski prevoz po slovenskih cestah, je danes tudi uradno postal del zbirke v Pivki. Tam je zdaj v družbi ostalih zgodovinskih vozil: nemške vojaške lokomotive, helikopterja in podmornice. Gre sicer za največji policijski razstavni eksponat pri nas, a bolj kot njegove mere navdušuje njegova zgodovina, saj je v 26 letih posadka z njim rešila marsikatero življenje tistih, ki so se izgubili na morju.

"Skoraj 20 metrov dolg modro-beli čoln se je zadnjo četrtino stoletja svetil kot zlato za vse tiste, ki so se znašli v nemilosti našega dela Jadranskega morja," je povedal Bojan Korošec, prvi poveljnik čolna, s pomočjo katerega so rešili številne surfarje, kajtarje in skupine ljudi, ki jih je burja odnesla izven Tržaškega zaliva.

"Ko je naše policiste na Debelem rtiču odneslo na odprto morje, in jih je bilo treba rešiti, je bilo zahtevno," se spominja Borut Štepančič, nekdanji član posadke.

Poleg reševanj, so policisti z zdaj upokojenim čolnom redno patruljirali po morju in varovali morsko mejo. Kot je še povedal Štepančič, so jo "imenovali ''mama''. Z njo smo živeli in jo čutili."

Ključe je muzeju predal minister Aleš Hojs

Čoln je vedno izstopal in izstopa tudi zdaj, je še povedal nekdanji član posadke. Potem, ko so ga po zgodovinskem transferju iz obale preselili na kopno, je postal največji eksponat v Pivki.

Ključe do "stoenajstke" je direktorju muzeja Janku Boštjančiču danes predal notranji minister Aleš Hojs, minister za notranje zadeve. "Verjamem, da bo tudi ta eksponat, XXL eksponat, ki je večji od vsega, kar imate tu, privabil množice obiskovalcev."

Simbolična predaja ključev čolna @policija_si v Pivki🤝

Minister @aleshojs je simbolično predal ključe policijskega čolna P-111 direktorju @pvz_pivka Janku Boštjančiču. Ta je izrazil zadovoljstvo, ker se je nedeljski zahtevni prevoz čolna uspešno iztekel. pic.twitter.com/lQbKYQZvNv — Ministrstvo za notranje zadeve (@mnz_gov_si) November 24, 2021

Nad novo pridobitvijo so navdušeni tudi v Parku vojaške zgodovine, ki letos praznuje 15. let. "To je en dan zmagoslavja. Nima velikih zgodb obrambe, a predstavlja simboliko, ima velik simboličen pomen, in ogromno drobnih zgodb." Popravili in preuredili bodo tudi notaranjost čolna, ki bo na ogled naslednjo pomlad.