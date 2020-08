Policija: v petek v Ljubljani dva protesta

Prvi shod se je začel okoli 17. ure na Trgu republike, kjer se je zbralo okoli 30 protestnikov, in se je zaključil okoli 18. ure, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Drugi shod se je začel okoli 19. ure, ko so se protestniki med močnejšo nevihto začeli zbirati na Prešernovem trgu, nato pa je okoli 300 zbranih protestnikov odšlo k podhodu Ajdovščina, kjer se je shod okoli 20.30 končal.

V obeh primerih je šlo za protivladne proteste.

Foto: STA

Dogodka sta potekala mirno, policisti so pri varovanju shodov ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranjih in eno kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.