V gorah našli pogrešana devetošolca

Na poti iz Zabukovice proti Mrzlici sta se danes izgubila fanta stara 14 in 15 let.

Danes popoldne sta se na poti iz Zabukovice proti Mrzlici izgubila fanta stara 14 in 15 let, so sporočili iz policije. Le po nekaj urah so osnovnošolca uspeli najti. Policija se je zahvalila vsem, ki so pomagali pri iskanju obeh fantov.