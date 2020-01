Policija preiskuje: v Mariboru naj bi jim ponujal bonbone in jih spraševal, ali se znajo poljubljati

Na družbenih omrežjih se je v preteklih dneh pojavila objava s fotografijo domnevnega zalezovalca v mariborskem Europarku. Starejši moški naj bi otrokom domnevno ponujal bombone in jih celo spraševal, ali se znajo poljubljati. Z mariborske policijske uprave so nam sporočili, da so z omenjenim primerom seznanjeni in da je bila podana prijava za zalezovanje.

Foto: Facebook

Fotografijo starejšega moškega na družbenem omrežju Facebook spremlja zapis: "Tale človek je pedofil. Otrokom ponuja bonbone in jih zaslišuje, ali se znajo poljubljati." S policijske uprave so nam sporočili, da so 4. januarja v popoldanskih urah prijeli prijavo, ki jo po usmeritvah pristojnega tožilca pristojni obravnavajo kot kaznivo dejanje zalezovanja.

Policija opozarja na samozaščito otrok

"Naznanjeno nam je bilo, da naj bi neznani moški ob vhodu enega od trgovskih središč v Mariboru po glavi pobožal skoraj 15-letno dekle ter podaril nekaj sladkarij. Dekle je, pravilno, skupaj s prijateljico zbežalo v trgovsko središče in se zateklo k materi, ki je tam zaposlena," so nam pojasnili in hkrati dejali, da več podatkov, ker trenutno v zvezi s tem še traja kriminalistična preiskava, za zdaj ne morejo razkriti.

Foto: Matjaž Vertuš Kot so nam še povedali na policijski upravi, je vznemirjanje javnosti v tem trenutku odveč. "Poudariti je treba, da je to edino naznanjeno dejanje, okoliščin še ne poznamo v celoti, zaradi česar je vznemirjanje javnosti z obvestili v tem trenutku nepotrebno," so nam še odgovorili.

Policija pa kljub temu opozarja javnost na samozaščito otrok. "Otroci naj od neznanih oseb ne sprejemajo daril ali sladkarij, v primeru dotikov in ogovarjanj pa naj se takoj umaknejo na varno mesto oziroma zakričijo na pomoč, nato pa o dogodku takoj obvestijo svoje starše ali skrbnike, ti naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko policije 113."

Z dogodkom seznanjeni tudi v Europarku

Spletna stran Maribor24.si se je po informacije o primeru obrnila tudi na Mariborski trgovski center Europark, kjer naj bi se moški domnevno tudi sprehajal. Iz Europarka so sporočili, da si vsakodnevno prizadevajo za to, da bi se njihovi obiskovalci počutili dobro in se z veseljem vračali.

"Zato red in varnost na območju nakupovalnega središča vsak dan zagotavljajo usposobljeni varnostniki. V ponedeljek zvečer smo prek Facebooka dobili vprašanje ene od obiskovalk našega nakupovalnega središča o navedeni objavi na istem družbenem omrežju. Do zdaj druge informacije ali prijave o tem primeru nismo prejeli. Naši varnostniki so še posebej pozorni na takšne in podobne kršitve," so povedali za omenjeno stran in hkrati poudarili, da bodo v primeru takšnega dogajanja tudi ustrezno ukrepali.