Policija starše opozarja, naj na protestih zoper zapiranje šol svojih otrok ne izpostavlja potencialno nevarnim situacijam. "Izkušnje iz nedavne preteklosti in tudi primeri iz tujine kažejo na to, da se lahko še tako miren protest hitro sprevrže v nasilnega," je dejal namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Tomaž Pečjak je na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 dejal, da med udeleženci tako imenovanih protestov zoper zapiranje šol v zadnjem času zaznavajo tudi večje število otrok.

"Izkušnje iz nedavne preteklosti in tudi primeri iz tujine kažejo na to, da se lahko še tako miren protest hitro sprevrže v nasilnega. Gre za nepredvidljive situacije, ki praviloma pomenijo veliko oziroma zelo resno nevarnost za vse udeležence, še posebej pa za otroke," opozoril.

Zagotovil je, da bo sicer policija skrbela za to, da bodo tudi neorganizirani in nedovoljeni protesti potekali mirno in varno, kljub temu pa staršem in skrbnikom svetuje, naj svojih otrok na ta način ne izpostavljajo potencialno nevarnim situacijam.