Policija po petih mesecih izsledila avtocestnega roparja

Ajdovski in novogoriški policisti so uspešno preiskali roparsko tatvino, ki se je v začetku leta zgodila na hitri cesti pri Vipavi. Osumljenega 49-letnega državljana Kosova so izsledili pred dnevi in mu minulo soboto odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je za nepridiprava odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Na bencinskem servisu v Vrtojbi je v začetku januarja nekdo z neznanim ostrim predmetom preluknjal pnevmatiko avtomobila 45-letnega državljana Severne Makedonije. Voznik je nič hudega sluteč nadaljeval z vožnjo po hitri cesti, kmalu pa opazil, da se je pnevmatika izpraznila.

Da bi zamenjal poškodovano pnevmatiko, se je ustavil na izogibališču hitre ceste pred Vipavo. Ko je ravno menjaval zadnjo desno pnevmatiko, se je na nasprotni strani hitre ceste ustavilo neznano osebno vozilo, iz katerega sta izstopila nepridiprava. Eden teh je preskočil varnostno ograjo in iz vozila 45-letnika ukradel usnjeno torbico, v kateri je imel oškodovanec poleg dokumentov tudi gotovino.

Sopotnica voznika je početje tatu opazila in na to opozorila z glasnim vpitjem. Voznik je nemudoma stekel za 49-letnim storilcem in ga pri prehodu preko varnostne ograje dohitel. Takrat je storilec uporabil fizično silo in ga lažje poškodoval, nato pa je sedel v vozilo in se s sostorilcem odpeljal naprej proti Razdrtemu Pozneje sta se sicer vrnila in v bližino oškodovanca odvrgla torbico z dokumenti.

Sodelovali tudi s tujimi varnostnimi organi

Policisti in kriminalisti so v preiskavi v predkazenskem postopku ugotovili, da je omenjenega kaznivega dejanja utemeljeno osumljen 49-letni državljan Kosova, stalno bivajoč na Češkem. Pri preiskavi je zato slovenska policija sodelovala tudi s tujimi varnostnimi organi.

V drugi polovici aprila so ga policisti izsledili na območju Policijske uprave Koper in mu minulo soboto odvzeli prostost. S kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja roparske tatvine so ga privedli k preiskovalnemu sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper osumljenca odredil pripor.

Policija sicer ne izključuje možnosti, da je osumljenec podobna kazniva dejanja v preteklem obdobju na podoben način izvršil tudi na območju drugih policijskih uprav v Sloveniji.